Weekend tra nuvole e nebbia a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 28 novembre è attesa una giornata nel complesso caratterizzata da nubi basse e nebbia, sia in pianura che sui rilievi, dove saranno possibili alcuni pioviggini.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 8 °C in pianura.

Domenica 29 novembre stessa situazione atmosferica: nebbia e nuvole per tutta la giornata, in attenuazione in pianura solo verso sera.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.