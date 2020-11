Città “green” d’Italia: Piacenza solo 65esima. Al penultimo posto per rifiuti pro capite

Ambiente, Piacenza al 65esimo posto – su 104 totali – nella classifica 2020 delle città più “green” di Italia. Perse 8 posizioni rispetto all’anno precedente, quando si era collocata in 57esima posizione.

E’ quanto emerge dal 27esimo rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia su dati 2019, che si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente). (QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE ELABORATE DA “IL SOLE 24 ORE”). Per la nostra città, ancora una volta, quello della cura dell’ambiente urbano rappresenta un tasto dolente, che quasi mai ci permette di rientrare tra le province più virtuose del Bel Paese.

Nel dettaglio, il risultato più negativo arriva sul fronte rifiuti, nello specifico alla voce “produzione di rifiuti urbani pro capite“. Il valore di 766,131 kg/abitante, posiziona Piacenza al penultimo posto, il 103esimo, di questa specifica graduatoria. Va decisamente meglio per quanto riguarda la raccolta differenziata, fissata al 68,1%. Un dato migliore rispetto all’anno scorso (65,5%) che ci porta alla 36esima posizione nella singola classifica. Risultati generalmente negativi, invece, per quanto riguarda la qualità dell’aria. Alla voce ozono siamo al 90esimo posto in graduatoria; mentre per le Pm10 al 71esimo e per il biossido di azoto al 62esimo.

Notizie migliori arrivano dai dati relativi all’acqua: Piacenza è 25esima per capacità di depurazione e 15esima tra le città a minor dispersione idrica. Decisamente meno virtuosi i comportamenti dei piacentini per quanto riguarda i consumi idrici domestici: con 173,7 litri per abitante consumati ogni giorno, in questo caso Legambiente e Ambiente Italia ci collocano all’85esimo posto. Buona l’attenzione alla mobilità sostenibile: secondo il rapporto, Piacenza è 25esima in Italia per mq/100 abitanti di piste ciclabili (14,853). Quarantunesima la posizione invece per quanto riguarda l’offerta del trasporto pubblico e 23esima per il numero di passeggeri (il rapporto numero passeggeri/abitanti è di 100,757).

Ancora tanto lavoro da fare per rendere più “verde” la città: il numero di alberi ogni 100 abitanti è di 7,722, dato che conferisce la 73esima posizione in classifica. In generale, i metri quadri per abitanti di “verde urbano” sono 27,149 (43esima posizione).