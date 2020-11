Coldiretti, domenica si celebra la Giornata del Ringraziamento

Appuntamento per domenica 22 novembre con le tradizionali celebrazioni zonali della Giornata del Ringraziamento di Coldiretti Piacenza.

A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno la Giornata del Ringraziamento si celebrerà in forma ridotta per consentire il rispetto di tutte le norme necessarie a contrastare e contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Le Sante Messe in programma per la mattinata di domenica si terranno alle 10 a Travazzano di Carpaneto e Vigoleno e alle 11 a Castione di Ponte dell’Olio.

Tutte le celebrazioni saranno accompagnate dall’offertorio dei prodotti della terra; nel caso di Travazzano e Castione si terrà anche la benedizione dei mezzi agricoli. Sarà un’importante occasione di raccoglimento per rendere grazie per il raccolto dei campi in quest’anno così duramente segnato dalla difficoltà causate dal Covid e chiedere la benedizione sulla nuova annata agraria.