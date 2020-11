Come investire con Etoro: italiatradingonline.it presenta la nuova recensione

Tra le principali piattaforme di trading autorizzate in Italia una delle più conosciute è eToro. Il trading online è in forte crescita nel nostro paese ed eToro ha saputo aggiungere strumenti di analisi e di investimento per soddisfare i bisogni degli investitori e per stare al loro fianco durante tutte le operazioni finanziarie.

Gli investitori che si avvicinano per la prima volta a questa piattaforma sono interessati a conoscere più dettagli possibili e a scoprire cosa ne pensano gli altri utenti che hanno creato un conto di investimento e che hanno iniziato ad operare sui mercati finanziari con questa società.

Cos’è eToro e come funziona?

eToro è una piattaforma digitale che propone ai suoi clienti diversi strumenti finanziari con cui investire è infatti possibile scegliere tra una vasta selezione di assets, che spaziano da quelli tradizionali alle nuove criptovalute.

La piattaforma online di etoro si presenta con un’interfaccia grafica molto intuitiva e mette a disposizione diversi strumenti di analisi per studiare i mercati azionari ed ottenere informazioni utili per gli investimenti. Con una valida analisi del mercato sarà possibile individuare dei segnali di trading da valutare per capire se aprire nuove posizioni finanziarie o se chiudere quelle ancora attive.

Il funzionamento della piattaforma è molto semplice, la grafica aiuta a non commettere errori di procedura nell’apertura e nella chiusura delle operazioni finanziarie. Per maggiori informazioni si può leggere la recensione completa di eToro scritta dagli esperti di italiatradingonline.it, portale che offre agli investitori consigli e suggerimenti su come operare con le diverse piattaforme digitali.

Quali sono i principali punti di forza di eToro?

Il successo di eToro e la sua crescita rapida rispetto alle altre società che si occupano di trading online, è stata resa possibile dai servizi aggiuntivi offerti, i quali ne rappresentano i vantaggi e il motivo per cui molti investitori aprono un conto su questa piattaforma.

Una funzione peculiare di eToro, così come spiegato dal portale italiatradingonline.it è il cosiddetto Copy Trading, funzione attraverso la quale gli investitori alle prime armi potranno copiare le operazioni dei professionisti. Essi possono dar vita ad una vera e propria community, aumentando progressivamente il numero di followers e guadagnando una commissione per il servizio offerto.

La funzione di Copy Trading torna molto utile soprattutto per gli investitori inesperti, che potrebbero commettere degli errori banali durante le prime operazioni finanziarie rischiando di ridurre notevolmente il loro capitale iniziale. Seguendo i consigli dei professionisti, generare dei profitti con il trading online sarà più semplice, perché gli esperti faranno delle analisi di mercato per ridurre il rischio intrinseco legato all’investimento digitale. Pur seguendo una valida strategia di investimento, gli utenti dovranno comunque ricordare che ad ogni operazione finanziaria è associato un rischio di perdere in parte o totalmente il capitale investito.

Per migliorare la performance di investimento, eToro mette a disposizione dei suoi clienti una sezione con materiale di studio gratuito nella quale sono raccolti approfondimenti su diversi argomenti finanziari, utili per apprendere gratuitamente le basi della finanza e del trading online, scoprire quali sono gli errori più comuni da evitare ed avere dei consigli sulle possibili strategie di investimento da seguire per ottimizzare i profitti. Lo studio è fondamentale per i traders che vogliono diventare esperti e che desiderano ridurre il rischio di investimento attraverso un’analisi dettagliata e puntuale dei mercati finanziari.

Un altro punto di forza di questa società è il servizio clienti professionale, sempre disponibile per offrire tutto il supporto di cui potrebbero avere bisogno.