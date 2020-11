Confcommercio Piacenza vicina alla sanità piacentina: è stata ufficializzata nei giorni scorsi la donazione di alcuni strumenti da parte dell’associazione.

Il presidente Raffaele Chiappa ha voluto personalmente consegnare un apparecchio di rilevazione multiparametrico e due pulsossimetri ad Anna Maria Andena, referente per l’Azienda Usl di Piacenza delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, che da marzo si occupano dell’assistenza ai pazienti sospetti o positivi al domicilio. “Anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte, come tante altre associazioni. Abbiamo semplicemente – ha detto il presidente Chiappa – fatto una chiamata ai nostri associati e in molti hanno voluto essere vicini al personale sanitario e hanno fatto la loro donazione. Con i contributi raccolti abbiamo acquistato questi strumenti, che ci sono stati indicati come utili per l’attività delle squadre di medici e infermieri che stanno curando i malati covid a casa”.

In particolare, come ha spiegato la dottoressa Andena, “uno degli apparecchi donati è molto funzionale e sofisticato e serve a garantire un monitoraggio molto completo dei pazienti a domicilio con terapia a ossigeno. Lo strumento, pur se di dimensioni ridotte, permette di verificare, per esempio, l’andamento dell’anidride carbonica, del ph ematico e dell’ematocrito, parametri che altrimenti non sarebbe possibile controllare a casa”.