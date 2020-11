Consiglio, a Francesco Rabboni (Forza Italia) la delega alla disabilità

Al consigliere comunale Francesco Rabboni (Forza Italia) la delega alla disabilità.

Ad annunciarlo, dopo alcune polemiche sollevate nei mesi scorsi, è stato il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri nel corso della seduta di lunedì del consiglio comunale. A Rabboni vengono attribuite le deleghe “a supporto nell’attuazione delle politiche sociali ed abitative per il sostegno alle persone con disabilità” e “a supporto degli interventi finalizzati a rendere quanto più accessibile il patrimonio pubblico attraverso il superamento delle barriere architettoniche”. “Buon lavoro – le parole a Rabboni del primo cittadino, che ha ringraziato “tutte le forze di maggioranza e in particolare il commissario regionale di Forza Italia Enrico Aimi e quello provinciale Gabriele Girometta” -, siamo sicuri che questo tema, che ti vede già protagonista di tante iniziative, ti darà il giusto rilievo e la giusta soddisfazione di poter continuare a lavorare per temi cari a tutti e che tu con sensibilità stai già svolgendo”.

“Queste deleghe hanno ben poco di politico, ma molto di pratico e di vita vissuta – ha voluto sottolineare il consigliere di Forza Italia -. Cercherò di dare un piccolo di contributo, ma con tutto l’impegno e la competenza di cui sono capace, in un ambito difficile ma che la nostra amministrazione sta già curando molto bene. Accetto queste deleghe con spirito di servizio nell’interesse unico e totale della collettività”. Nelle scorse settimane al consigliere Gian Paolo Ultori (Liberali) erano invece state assegnate le deleghe al decoro urbano e alle frazioni.