Consorzi di Bonifica, Rancan “Posticipare le elezioni”

“Prorogare la validità delle governance dei consorzi di bonifica posticipando la loro elezione a momenti in cui l’emergenza pandemica sarà meno invasiva e pericolosa, considerando che per molti oggi sarebbe impossibile spostarsi dal proprio territorio per espletare il proprio dovere di elettor””.

Lo chiede il capogruppo della Lega in Regione, il piacentino Matteo Rancan, che ricorda che “a dicembre scadrà il quinquennio della durata in carica degli attuali amministratori dei Consorzi di bonifica, come stabilito dall’art.15 comma 2, della legge regionale 42/1984”. “Alla luce delle ultime disposizioni emanate per limitare il contagio e considerando che molti consorzi di bonifica del territorio regionale includono al loro interno comuni di altre regioni, con un forte livello di restrizioni quanto alla capacità di movimento” Rancan aggiunge “Tale situazione impedirebbe il regolare svolgimento delle elezioni ed i rinnovi degli organi di tali realtà. Al momento attuale è necessario pensare alla salute pubblica e alla legittimità delle elezioni dei vari organismi ad oggi in discussione”.