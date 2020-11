Consorzio di Bonifica, Girometta (FI) “Necessario il rinvio delle elezioni”

Elezioni per i Consorzi di Bonifica, dopo l’interrogazione della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini – che chiedeva “Alla luce della seconda ondata del Coronavirus” il rinvio delle “elezioni per i Consorzi di Bonifica, in primo luogo quello di Piacenza” – sul tema interviene anche Gabriele Girometta, commissario provinciale di Forza Italia.

“Visto il momento di emergenza sanitaria – le parole di Girometta – è assolutamente necessario che la Regione intervenga con una proroga per evitare da un lato situazioni di assembramento tra le persone (visto che gli aventi diritto al voto sono migliaia) e dall’altro dando la possibilità ai potenziali candidati di potersi confrontare più serenamente per esporre proposte e idee per il miglior funzionamento e potenziale sviluppo delle strategie dell’Ente. Proprio in queste ore è attesa l’ordinanza del Presidente Bonaccini – conclude il commissario provinciale di FI – con nuovi provvedimenti volti a limitare i potenziali contagi dal Covid e quindi, coerentemente, ci aspettiamo che la richiesta fatta dalla Consigliera Valentina Castaldini venga accolta”.