Controlli ai ponti sull’Arda e sull’Ongina, sabato interruzione alla circolazione nel comune di Villanova

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmate indagini e verifiche strutturali ai manufatti di attraversamento del Torrente Arda e del Torrente Ongina, lungo la Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti nel comune di Villanova sull’Arda.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo – specifica il servizio Viabilità -, si dispone la interruzione della circolazione veicolare dalle ore 8 alle ore 13 di sabato 7 novembre, in corrispondenza del ponte sul Torrente Arda e dalle ore 13 alle ore 16 di sabato 7 novembre in corrispondenza del ponte sul Torrente Ongina, lungo la Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti alle progressive, rispettivamente, km 10+755 e km 14+215 nel territorio del Comune di Villanova sull’Arda.