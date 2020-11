Controlli dei carabinieri nel primo giorno di zona “arancione”: centro storico monitorato

Domenica, nel primo giorno di zona “arancione” per Piacenza (QUI TUTTE LE LIMITAZIONI IN VIGORE), i carabinieri hanno eseguito una serie di controlli in città per verificare l’osservanza della normativa anti-Covid.

Monitorato speciale il centro storico, da piazza Sant’Antonino, a Piazza Duomo, a Piazza Cavalli, alla zona della stazione ferroviaria, fino a Piazzale Milano, per quella che si configura come un’attività di prevenzione e di servizio alla cittadinanza.

Il passaggio in fascia “arancione”, lo ricordiamo, tra le varie misure prevede il divieto di spostamento in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità, con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Bar e ristoranti resteranno chiusi 7 giorni su 7; l’asporto è consentito fino alle ore 22, mentre non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio.