Convegno con il Centro Psico Pedagogico di Piacenza con il ministro Azzolina

Il Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza organizza, dal 24 al 26 novembre, il convegno on line “Siamo noi stessi nella misura in cui siamo gli altri”. Tra gli ospiti Lucia Azzolina, Daniele Novara, Milena Santerini, Diego Miscioscia, Alex Corlazzoli, Carlotta Natoli, Marta Versiglia, Massimo Lussignoli, Laura Petrini, Vanja Paltrinieri.

Ecco il programma delle 3 giornate, rivolte principalmente agli insegnanti.

Martedì 24 novembre

Ore 18 avvio con Daniele Novara e intervento della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina per un saluto istituzionale.

– 18.15 Milena Santerini, Ordinaria di Pedagogia all’Università Cattolica di Milano e coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo

– 18.30 Daniele Novara, intervento sui basilari educativi

– 19.30 Diego Miscioscia, psicoterapeuta, riflessioni psicologiche sull’educazione civica

– 19.50 Spazio per le domande

– 20 Conclusione prima parte del convegno

Modera l’incontro Alex Corlazzoli, giornalista e maestro di Scuola Primaria.

Carlotta Natoli, attrice, leggerà i primi 12 articoli della Costituzione.

Mercoledì 25 novembre dalle 18 alle 20

Incontro di approfondimento rivolto alla Scuola dell’Infanzia e Primaria con Marta Versiglia e Vanja Paltrinieri

Giovedì 26 novembre dalle 16 alle 18

Incontro di approfondimento rivolto alla Scuola Secondaria con Laura Petrini e Massimo Lussignoli

Per partecipare maggiori info qui