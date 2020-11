In occasione della Giornata mondiale della Polmonite, giovedì 12 novembre, anche Palazzo Farnese a Piacenza è stato tra gli oltre 200 monumenti che, in 47 Paesi diversi, si sono colorati di blu nelle ore serali, in segno di adesione alla campagna internazionale di sensibilizzazione sulla malattia.

Il progetto “Pneumolight” si pone l’obiettivo di dare visibilità e incrementare la consapevolezza su una patologia che ogni anno colpisce migliaia di persone, con gravi rischi per la salute globale. Un tema su cui l’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia ha acceso senza dubbio i riflettori ma, come ricordano i coordinatori dell’associazione “Every Breath Counts” (“Ogni respiro conta”), “con la polmonite dovremo continuare a combattere, anche quando sarà finalmente stato sconfitto il Covid 19”. Le immagini di Palazzo Farnese nella tonalità blu della solidarietà e del sostegno all’iniziativa si potranno condividere con gli hashtag #PneumoLight e #StopPneumonia.