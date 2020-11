Covid, Tagliaferri (Fdi) “Sostenere economicamente i dentisti”

“La Regione sostenga il settore dentistico-odontoiatrico alla prese con gli effetti negativi delle misure antiCoronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come i lockdown, le misure di contenimento della pandemia e anche la minor disponibilità economica dei potenziali pazienti, sta mettendo in ginocchio un settore molto importante. Il consigliere sottolinea anche come “questi professionisti sono stati inclusi in quel credito d’imposta del 60%, ma nei loro confronti e di tutte le categorie mediche non c’è niente di specifico per consentire l’acquisto dei dpi, fondamentali per lavorare”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’esecutivo regionale “come intenda attivarsi per sostenere i dentisti, sia come lavoratori che come datori di lavoro considerato che per questo settore il governo non ha attuato misure di alcun tipo a favore di tutto il complesso comparto dentistico-odontoiatrico che è piuttosto articolato”.