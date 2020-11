Crescita economica e innovazione finanziaria, seminario online della Cattolica

Mercoledì 17 novembre – a partire dalle ore 15.30 – il Centro Studi di Politica Economica e Monetaria Mario Arcelli (CeSPEM) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore promuove un seminario dedicato all’innovazione finanziaria.

Durante l’incontro si esploreranno le nuove forme di finanziamento per le imprese fornite dal mercato del fintech, ma anche da nuovi operatori finanziari che si aggiungono ai tradizionali servizi bancari.

“La struttura finanziaria delle imprese italiane è caratterizzata da un ricorso predominante all’indebitamento bancario. E l’irrigidimento dell’offerta di credito ha messo in discussione il ruolo dell’intermediazione bancaria, aprendo la strada a forme di finanziamento alternative. Per questo l’innovazione finanziaria diventa uno strumento cruciale per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese. Il tema sarà decisivo nella fase di recessione che stiamo vivendo. Questa discussione è fondamentale per le imprese startup e le imprese innovative, ma diventa decisiva anche per le imprese del tessuto industriale del nostro paese” sottolinea Francesco Timpano, docente della facoltà di Economia e Giurisprudenza della Cattolica e direttore del CeSPEM.

A discutere di questi temi un panel di esperti accademici e professionali, tra cui il prof. Federico Arcelli (Università Cattolica e Oliver Wyman), Carlo Brunetti di Italian Angels for Growth, Carlo Marini di Keda che si occupa di strumenti finanziari per lo sviluppo delle PMI e di Franco Egalini della Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene la Rivista Economia Italiana. Concluderà la discussione Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza.

Il seminario sarà inoltre l’occasione per la presentazione del terzo numero del 2020 della Rivista Economia Italiana (fondata da Mario Arcelli).

L’evento sarà realizzato online sulla piattaforma Collaborate martedì 17 novembre dalle 15,30 alle 17,30 (per informazioni per la connessione è richiesta una mail a francesco.timpano@unicatt.it).