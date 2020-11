In arrivo un primo “assaggio” di inverno a Piacenza.

Da venerdì 20 novembre – spiegano gli esperti di 3B Meteo – un fronte sospinto da aria fredda in arrivo dal Mare del Nord eroderà l’anticiclone sull’Europa centrale e si butterà sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche parte d’Italia. Gli effetti più evidenti saranno inizialmente il maltempo e una diminuzione – significativa sopratutto nei valori minimi – delle temperature: a Piacenza – le previsioni Arpae – venerdì mattina è previsto molto nuvoloso con piogge deboli; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 13 °C in pianura.

Sabato 21 novembre al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno con gelate; nel pomeriggio sereno; dalla sera sereno con gelate diffuse. Temperature minime del mattino comprese tra -2 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 10 °C in pianura. Domenica 22 novembre il quadro atmosferico sarà sostanzialmente analogo: tempo in prevalenza sereno per tutto il giorno e possibili gelate, con temperature massime intorno ai 9°C e minime a 1°C.