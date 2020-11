Dalla prossima stagione, Biagini in sella per l’Asd Pedale Casalese

L’ASD Pedale Casalese ARMOFER – Team Piacenza Cycling Academy si dimostra non solo attenta alla realtà locale, tra Lodi e Piacenza, ma esplora anche territori vicini in cerca di giovani promesse Emiliane.

Il nuovo arrivo è Federico Biagini è nato il 20 giugno 2003 a Reggio Emilia dove vive e studia.

Federico frequenta il quarto anno dell’istituto tecnico per Geometri Angelo Secchi.

Federico ha fatto tutte le categorie giovanili fino agli Allievi nella società reggiana Cooperatori, facendo tutte le categorie dei giovanissimi con il Team Barba mentre gli Esordienti e gli Allievi con il Cooperatori Junior Team.

L’anno scorso ha fatto il primo anno juniores con la Nial Nizzoli.

Per la stagione 2021 Federico approda al Pedale Casalese e queste sono le sue parole: “darò il massimo per ottenere i migliori risultati per la squadra con la quale sono sicuro ci sarà un bellissimo rapporto”.

Risultati personali che sono già arrivati negli anni passati dove Federico ha ottenuto 3 Vittorie nella categoria allievi dove è stato campione regionale su strada e nella cronoscalata ottenendo complessivamente 12 podi.

Il presidente Mario Massimini e tutto lo staff danno il benvenuto a Federico augurandogli un buon lavoro in un ambiente sereno e di vivere il buon ciclismo per tutto il 2021.