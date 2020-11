“Segnalo una situazione di degrado ed inciviltà in vicolo del Guazzo. Qui, all’incuria nelle zone pubbliche, si aggiunge da tempo l’inciviltà di un gruppo di ragazzini: tutti i pomeriggi e fino a sera questi – rigorosamente senza mascherina – insozzano gli spazi comuni con i resti dei pasti portati dal vicino fast food, scrivono sui muri, disturbano con urla e liti continue, insultano apertamente chi osa riprenderli, ignorano gli avvertimenti delle forze dell’ordine quando vengono chiamate dai cittadini esasperati”.

Il racconto, arricchito dalle fotografie che pubblichiamo, è di un nostro lettore il quale, stanco del protrarsi di questa situazione, ha deciso di recapitare una segnalazione al Comune di Piacenza. “Dopo una settimana in cui non è successo nulla – spiega -, dal Comune mi è stato risposto: “grazie, il problema è stato risolto” (pubblichiamo gli screen qui sotto, ndr).

“Una presa in giro – l’amaro commento finale del lettore -. Dobbiamo continuare a vivere così, in un degrado ingravescente? Davvero non c’è una soluzione per tornare al vivere civile?”