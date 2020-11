La nuova Guida Marsupio di Edizioni Officine Gutenberg si chiama “Itinerari Farinesi” (ACQUISTALA QUI) e segna il proseguimento della collaborazione tra la casa editrice piacentina, Trail Valley e Brainfarm. Una nuova serie di Camminate Piacentine, la collana “trekking” della produzioni di Officine Gutenberg seguite da Achille Menzani, che – dopo essersi focalizzata sulla zona di Bettola – si concentra ora su Farini.

“All’interno della pubblicazione sono descritte dieci Camminate Piacentine che ci riportano in val Nure, dopo la prima esperienza degli “Itinerari Bettolesi”, con una nuova serie di percorsi – spiegano dalla casa editrice -. Tracciati che si immergono in una natura a tratti selvaggia che circonda Farini, ma che ci accompagnano anche in alcuni luoghi architettonici da scoprire, come la Torre di Nicelli o quella di Sant’Antonino a Selva di Groppallo, posta sull’antica Via degli Abati, e una serie di chiese che non hanno solo importanza religiosa, ma anche storica, basti pensare a quella millenaria dei Santi Gervasio e Protasio a Montereggio”.

Foto 2 di 2



“Oltre agli edifici architettonici – continuano i referenti di Officine Gutenberg -, queste 10 camminate, ognuna con una sua particolarità, hanno delle storie alle loro spalle. Si passa dall’itinerario che venne fatto da un capitano francese, Antonio Boccia, inviato da Napoleone a perlustrare le nostre vallate, a quello dedicato a “briganti e carbonai” che per anni hanno battuto quelle stradine per i loro affari (alcuni anche loschi!) o ancora uno “appetitoso”, perché ci porta su un sentiero che potremmo definire culinario dato che ci fa scoprire una prelibatezza piacentina, la Mariola cruda”.

DOVE ACQUISTARE LA GUIDA – Le nuove “Camminate Piacentine – Itinerari Farinesi” saranno disponibili nelle librerie di Piacenza, in alcune edicole e in diversi punti vendita della val Nure. Oltre ad essere già acquistabili on line a questo link https://www.officinegutenberg.it/prodotto/itinerari-farinesi/.