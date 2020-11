“Diffondere con altoparlanti messaggi che invitino al rispetto delle regole”

“Diffondere con altoparlanti mobili installati sui veicoli della Polizia locale messaggi che invitino al rispetto delle regole anticontagio”.

E’ la proposta del gruppo consigliare del Partito democratico di Piacenza, che in sostanza chiede di replicare quando già fatto durante il lockdown di primavera. “Nel momento in cui la nostra Regione vede innalzarsi il livello di pericolo riteniamo sia necessario insistere sulla responsabilità individuale, al di là dei divieti e delle ordinanze. Ognuno di noi deve essere consapevole che il proprio comportamento tutela sé e gli altri. Resta però il dovere istituzionale di far girare quanto più possibile l’informazione e gli appelli al senso civico. Come già sollecitato durante la prima ondata, rinnoviamo la proposta di diffondere con altoparlanti mobili installati sui veicoli della Polizia locale messaggi che invitino al rispetto delle regole anticontagio”.

“Ci auspichiamo – sottolineano i consiglieri Dem – peraltro di vedere più forze dell’ordine a presidio delle aree a maggior rischio assembramento, non tanto in ottica repressiva, ma per far capire l’importanza dei sacrifici cui siamo tutti chiamati in questo drammatico versante”.