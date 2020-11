Diretta Facebook “Midono” con il sindaco di Rottofreno, Avis, Aido e Admo

In collegamento Facebook dalla pagina del sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani, l’appuntamento conclusivo di Midono 2020, il progetto per sostenere le attività del centro trapianti dell’ospedale di Piacenza e per promuovere la cultura del dono.

L’incontro di martedì 24 novembre alle ore 18 e 30 è dedicato alle Associazioni del dono attive nel territorio di Piacenza: Avis, Aido e Admo. In che modo la cittadinanza può avvicinarsi alle Associazioni, nella prospettiva di avviare nuovi percorsi di donazione? Quali sono le storie e le esperienze dal punto di vista umano dei donatori, dei riceventi e dei volontari?

A rispondere a queste domande saranno gli ospiti di “Midono”: Marco Ravarani, medico di Avis Provinciale Piacenza (Associazione Volontari Italiani Sangue) e responsabile UdR (Unità di raccolta) e Diego Guerriero, donatore Avis; Roberto Mares, presidente di Aido Provinciale Piacenza (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e Simone Arisi, ricevente di trapianto renale; Vittorio Fusco, presidente Admo Piacenza (Associazione Donatori di Midollo Osseo) e Leonardo Giacomazzi, giovane volontario di Servizio Civile presso Admo.