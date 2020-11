A quasi 4 mesi dall’avvio dell’operazione Odysséus, che portò all’arresto di 6 militari e al sequestro per la prima volta in Italia di una stazione dei carabinieri, riapre la “Levante” in via Caccialupo a Piacenza.

I locali che ospitano la stazione sono stati ristrutturati e la postazione mobile smantellata.

Foto 2 di 2



Il nuovo comandante della Levante è il maresciallo capo Salvatore Russo, fino a ieri in forze al Nucleo Investigativo e prima ancora all’Aliquota Operativa della Compagnia di Piacenza.