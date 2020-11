Dopo 5 mesi James Shaw lascia la Gas Sales Bluenergy e torna negli Usa

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica ufficialmente che è stato risolto il contratto fra la società e il giocatore James Shaw. Lo schiacciatore americano torna così negli Stati Uniti.

“A Shaw vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e i migliori auguri per il proseguo della sua carriera professionale” – scrive la società in una nota