Clienti all’interno nonostante i divieti, 2 ristoranti chiusi per 5 giorni. Sanzionati titolari e avventori

Due ristoranti con avventori al loro interno, nonostante le disposizioni anti covid, sono stati scoperti durante i controlli della Guardia di Finanza di Piacenza.

E’ accaduto nella serata del 27 novembre, quando le Fiamme Gialle piacentine hanno eseguito 40 controlli nel corso dei quali hanno scoperto i due locali aperti, intenti ad effettuare somministrazione di cibi e bevande nei confronti di 12 persone. Nel primo, “con luci spente per far sì che apparisse chiuso al pubblico, gli avventori sono stati sorpresi nella taverna al piano interrato, allestita per la consumazione, mentre nel secondo esercizio commerciale controllato, alla vista dei militari, tutti hanno tentato di nascondersi nel locale seminterrato adibito a cantina” – fa sapere la Guardia di Finanza, spiegando che “tutti i commensali, non congiunti, si trovavano all’interno delle attività commerciali privi di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, intenti a consumare cibo e bevande in compagnia”. Le persone individuate all’interno del secondo locale, inoltre, hanno violato anche il “coprifuoco”, trovandosi oltre le ore 22 al di fuori della loro abitazione e senza un giustificato motivo.

I militari del Comando provinciale, quindi, hanno proceduto alla contestazione della violazione di quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020, applicando a tutti i soggetti la sanzione amministrativa di 400 euro. In aggiunta, ai due titolari è stata contestata immediatamente la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività per la durata di 5 giorni. “I controlli, che si inquadrano nell’ambito dell’intensificazione della vigilanza disposta in tutto il territorio provinciale – sottolinea il comando provinciale delle Fiamme Gialle -, proseguiranno anche nei prossimi giorni e testimoniano il costante impegno ed impiego di risorse della Guardia di Finanza per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19, al fine di contenere comportamenti imprudenti, contrari alle prescrizioni delle Autorità, che rischiano di vanificare i sacrifici dei cittadini rispettosi delle norme”.