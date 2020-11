Elezioni Bonifica, Confedilizia “Intervenga la presidenza del consiglio”

La nota stampa di Confedilizia

Il Consorzio di bonifica di Piacenza ha deciso di non rinviare – nonostante la richiesta di otto associazioni (tra cui Legambiente, Italia Nostra, Confedilizia, Adiconsum, Edilconf imprese e Proprietà Fondiaria) – le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione del Consorzio, previste in presenza per il 13-14 dicembre prossimi.

La richiesta era motivata dalla necessità di evitare assembramenti e ogni ulteriore problema derivante dagli attuali divieti per contenere la diffusione del COVID-19.

Voler tenere comunque le elezioni in presenza vuol dire, infatti, nell’attuale situazione sanitaria, chiamare alle urne migliaia di votanti, creando (inutili) occasioni di contagio.

Confedilizia – nel sottolineare che la problematica riguarda almeno sette Consorzi della Regione Emilia-Romagna – chiede alla Presidenza del Consiglio di intervenire nella questione, assumendo le azioni idonee a evitare gli obbligati assembramenti così come vengono evitate manifestazioni di poche persone.