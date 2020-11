Equipe di psicologia dell’emergenza, prosegue il servizio per cittadini e operatori

Continua l’attività dell’equipe di Psicologia dell’Emergenza, servizio promosso dall’Ausl di Piacenza

Il gruppo di psicologi formati ed esperti è a disposizione di operatori e familiari dei pazienti nell’ambito delle situazioni di difficoltà che si possono creare a seguito della diffusione del virus covid19.

Per gli operatori (in servizio, in malattia o in isolamento): i professionisti offrono un aiuto specialistico per rispondere ai bisogni psicologici rilevanti e crescenti dei sanitari che si trovano esposti a un livello molto elevato di stress e a un carico di lavoro straordinario. Gli interventi sono finalizzati a rinforzare le risorse personali e di gruppo e ridurre le tipiche reazioni che possono manifestarsi in contesti fortemente stressanti.

Il servizio è inoltre rivolto ai singoli e alle famiglie che stanno affrontando situazioni di estrema preoccupazione, dolore, incertezza e lutti correlati all’epidemia, per sostenerli nella rielaborazione del trauma.

L’equipe psicosociale emergenza può essere attivata tramite il numero 349.72.17.345, attivo tutti i giorni dalle 14 alle 17. Operatori e cittadini possono rivolgersi a questa linea per ottenere una prima consulenza a distanza e valutare insieme i bisogni e le possibilità di aiuto.