Europa contro la crisi covid, seminario online con il ministro Nunzia Catalfo

Si terrà venerdì 27 novembre a partire dalle 14.30 il seminario organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore e INAPP, che si focalizzerà sul fondo SURE (acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) lo strumento europeo di sostegno temporaneo (fino al 31 dicembre 2022) per attenuare i rischi di disoccupazione nella situazione di emergenza venutasi a creare.

Il Seminario del 27 si propone come un momento di confronto e di condivisione delle best practice europee, al fine di individuare, partendo anche dalle esperienze italiane, le modalità più efficaci e funzionali di utilizzo dei fondi disponibili. I lavori saranno coordinati da Sebastiano Fadda, presidente dell’INAPP e vedranno il contributo di Pietro Antonio Varesi, dell’Università Cattolica, che si soffermerà sugli strumenti di sostegno al reddito e sulle politiche attive del lavoro, di Piera Loi, dell’Università di Cagliari, di Angelo Pandolfo dell’Università Sapienza di Roma e di tre esperti di Francia, Germania e Spagna.

Il Convegno si chiuderà con una tavola rotonda coordinata dal presidente dell’INAPP cui parteciperanno il Ministro del Lavoro, sen. Nunzia Catalfo, il Vice-Presidente di Confindustria, Maurizio Stirpe e il Segretario aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra. L’evento si svolgerà online. Per registrarsi: https://06.eventilive.myegosrl.it