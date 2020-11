‘Evade’ dal centro covid di Cortemaggiore, fermata e sanzionata

Una donna è stata fermata e sanzionata dalla polizia locale della Bassa Valdarda. La signora, infatti, era soggetta a quarantena e ospite del centro covid di Cortemaggiore.

Nella mattinata del 24 novembre la donna è riuscita ad eludere la sorveglianza e ha abbandonato la struttura, per andare a fare una passeggiata ma è stata individuata e fermata dalla polizia locale, insieme al personale Ausl.

La signora dovrà pagare la sanzione prevista per chi viola la quarantena. Ricordiamo che il mancato rispetto di questo obbligo, da parte di chi è risultato positivo al Covid-19 può comportare sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione, come viene riportato sul sito del Governo.

In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l’immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.