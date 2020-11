Fatti notare con i totem retroilluminati personalizzati

Hai un’attività commerciale e hai subito un calo drastico del fatturato dopo i mesi di lockdown? Desideri ridare slancio al tuo negozio per attirare nuovi clienti? Oppure hai deciso di rinnovare gli ambienti investendo su un nuovo stile di arredo per dare un tocco di novità e freschezza alla tua attività?

Qualunque sia l’obiettivo per cui vuoi ritoccare l’immagine della tua attività sicuramente hai preso una saggia decisione. Investire nell’immagine, nella reputazione e nell’aspetto della tua attività è una scelta destinata a dare i suoi frutti nel tempo e di cui i clienti si accorgono immediatamente. Per esempio oggi ci concentriamo sui totem retroilluminati personalizzati, uno strumento altamente customizzabile in grado di ridare sprint e visibilità alla tua attività. Vediamo come funzionano e tutto quello che c’è da sapere.

Azienda e immagine aziendale

Un’attività commerciale è spesso caratterizzata da una sede in cui riceve clienti ed espone le merci. Si tratta di uno spazio che riflette l’immagine del brand e che, quindi, manifesta tramite colori e arredo la mission dello stesso e cosa offre ai suoi clienti. Anche se questo è un dettaglio spesso trascurato è importante sapere che anche il tappeto all’ingresso dell’attività può essere annoverato tra gli elementi che costruiscono l’immagine aziendale per cui ogni dettaglio fisico diventa un vero e proprio biglietto da visita. Una sede curata e ordinata, facile da raggiungere e con disponibilità di parcheggio auto è sicuramente ben vista dai clienti che notano questi dettagli e si fanno un’idea del vostro brand formulando anche un’opinione sul vostro conto.

La competizione sul mercato è diventata “spietata”

La nostra era può essere annoverata come quella del benessere eccessivo vista l’abbondanza globalizzata in cui viviamo immersi quotidianamente. Le città sono piene di negozi e attività commerciali che scalpitano per avere un po’ di attenzione in un mercato sempre più competitivo e globale. Farsi notare in questo flusso ininterrotto di proposte commerciali, offerte e pubblicità non è semplice per cui occorre ripensare la propria attività in funzione del cliente e, quindi, offrendo la miglior esperienza d’acquisto possibile. Come fare? Curando tutti i dettagli dal momento in cui il cliente entra in contatto con un brand.

L’importanza di farsi notare

È per questo che oltre ad avere una sede curata occorre pensare gli spazi interni e interni in favore dell’immagine aziendale e della praticità. Se all’interno della sede è importante mostrare le merci e i servizi al meglio, all’esterno è importante farsi notare e i totem retroilluminati customizzabili ne sono un esempio. Si tratta di uno stratagemma in grado di attirare l’attenzione delle persone e di rendere più facile l’individuazione della vostra sede anche da lontano. Vediamo come funzionano i totem retroilluminati personalizzabili e come contribuiscono a dare sprint alla tua attività.

I totem retroilluminati

I totem sono strumenti di comunicazione che possono essere personalizzati rispetto al logo e alle informazioni da trasmettere attraverso il meccanismo della retroilluminazione. Si tratta di un vero e proprio strumento di pubblicità che è in grado di attirare le persone e i clienti da lontano, facendoti notare tra le tante attività commerciali che lavorano accanto alla tua. I totem possono essere a batto consumo e offrire un grande impatto visivo proprio perché sono progettati per attirare l’attenzione delle persone in un modo diretto e ben visibile, anche da lontano. La loro versatilità li rende personalizzabili per qualsiasi esigenza comunicativa e, quindi, possono essere progettati in diverse grandezze e funzionalità. In questo modo mostrano il tuo brand ed il tuo logo in alto, visibile da tutto il vicinato sia di giorno che di notte e sono un investimento molto utile per curare al meglio l’immagine della tua attività.