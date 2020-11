Forte vento e neve in Appennino, allerta meteo ‘arancione’ per venerdì

Forte vento e neve in Appennino, scatta l’allerta meteo ‘arancione’ in Emilia Romagna.

La protezione civile regionale ha diffuso un’allerta che scatterà da mezzanotte e si concluderà nella giornata di domani, venerdì 20 novembre. Sempre in Appennino, anche in provincia di Piacenza, sono attese forte raffiche di vento, così come ‘spruzzate’ di neve sopra i mille metri. Piogge a carattere di rovescio sparse su tutto il territorio regionale.