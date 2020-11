Gabriele Nobis è il nuovo comandante delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola

Il luogotenente cariche speciali Gabriele Nobis è il nuovo comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Fiorenzuola d’Arda.

Subentra al luogotenente Giorgio Botti che, dopo nove anni caratterizzati da intensa attività operativa con il conseguimento di lusinghieri risultati, da ultimo nei settori della lotta all’assenteismo negli enti pubblici, stupefacenti e frodi fiscali, lascia il comando della tenenza per il raggiungimento dei limiti di età. Il luogotenente Nobis giunge a Fiorenzuola d’Arda dalla tenenza di Fidenza, presso la quale ha rivestito, per circa sette anni, l’incarico di comandante.

Nobis, 49 anni, due figli, è laureato in scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione; ha in precedenza rivestito anche l’incarico di comando presso la tenenza di Fornovo Taro, distinguendosi per i brillanti risultati di servizio conseguiti nei vari settori operativi di competenza del corpo. Nell’occasione, il comandante provinciale – colonnello Daniele Sanapo, alla presenza del sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, ha augurato al nuovo comandante della tenenza buon lavoro per l’importante incarico assunto; nel contempo ha espresso parole di vivo apprezzamento e sentito ringraziamento al luogotenente Botti per la professionalità dimostrata negli oltre 35 anni di servizio prestati al servizio della Guardia di Finanza, presso le sedi di Salsomaggiore Terme, Parma, Piacenza e, infine, Fiorenzuola d’Arda.