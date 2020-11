Gas Sales Bluenergy torna in campo contro Monza. Rientra Tondo “Voglio dare il mio contributo”

Vigilia di campionato per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che sabato 14 novembre, affronterà alle ore 19.30 tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza (match a porte chiuse) Vero Volley Monza guidata da coach Massimo Eccheli (Diretta Eleven Sports, Youtube Lega Volley e MyCujoo).

La decima giornata di SuperLega Credem Banca, penultima del girone d’andata, vedrà dunque contrapposte la formazione piacentina a quella brianzola: entrambe le squadre sono reduci da un turno di sosta a causa dei rinvii della scorsa giornata. Si tratta del terzo confronto tra i due Club e al momento i precedenti sono in equilibrio con una vittoria a testa. Nei roster figura un solo ex, Iacopo Botto, bandiera monzese dal 2012/13 al 2018/19 ora tra le file biancorosse.

Clevenot e compagni dopo due vittorie consecutive vogliono proseguire il trend positivo e l’obiettivo è quello di conquistare una vittoria da tre punti per continuare a muovere la classifica. Dopo un periodo di stop Alessandro Tondo è tornato a disposizione di coach Lorenzo Bernardi ed è pronto a mette non vede l’ora di scendere in campo: “Dire che sono felice è riduttivo, sono molto contento di essere finalmente rientrato con il gruppo. Mi è molto spiaciuto rimanere fuori nel momento in cui la squadra aveva qualche difficoltà, avrei voluto dare il mio contributo. Ci tenevo particolarmente a stare con i ragazzi”.

Il centrale biancorosso si concentra poi sul periodo particolare che il campionato sta vivendo e sui prossimi avversari che Piacenza andrà ad affrontare sabato: “Ci troviamo in un momento dove si può correre il rischio di rilassarsi tra una partita e l’altra per via dei rinvii. Da parte nostra cerchiamo di rimanere concentrati sulle nostre gare fino alla fine, così come ci ha chiesto anche coach Bernardi. Sabato al PalaBanca affrontiamo Monza, una squadra che ha avuto un inizio di certo non facile e che ha avuto nelle scorse settimane un cambio in panchina. Hanno un grosso potenziale: sono completi e forti in attacco e in battuta. Dovremo tenere altissima la concentrazione e fare del nostro meglio”.

In casa Vero Volley Monza dopo la sconfitta rimediata a Vibo Valentia per 3-1 nell’ottava giornata, Beretta e compagni vogliono tornare a correre per scalare posizioni in una graduatoria che al momento li vede noni con sette punti. Gli ospiti vanno a caccia del successo numero quattro in campionato.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 2 (1 successo Piacenza, 1 successo Monza)

EX: Iacopo Botto a Monza dal 2012/13 al 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Trevor Clevenot – 5 ace ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Maxwell Philip Holt – 1 gara giocata alle 200 (Vero Volley Monza)

In carriera: Trevor Clevenot – 14 punti ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Donovan Dzavoronok – 20 punti ai 1500 (Vero Volley Monza)