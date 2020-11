Gas Sales in campo a Milano (ore 18) per l’ultima di andata

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA A MILANO PER L’ULTIMA GARA DEL GIRONE D’ANDATA

Ultima giornata del girone di andata di SuperLega Credem Banca per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che questa sera, sabato 21 novembre alle ore 18, affronterà in trasferta l’Allianz Milano guidata da coach Roberto Piazza (Diretta Rai Sport).

Arrivati al giro di boa di questa prima parte di campionato, i biancorossi sono chiamati al riscatto dopo la serata storta capitata nella scorsa giornata contro Monza. Per farlo capitan Clevenot e compagni devono riprendere il percorso che li aveva portati a conquistare le due vittorie consecutive con Vibo Valentia e Padova. Come sottolineato poi da coach Bernardi, sarà necessario sfruttare al meglio tutte le occasioni create nel corso del match ed essere continui dall’inizio alla fine.

Tra i migliori in questa prima parte di campionato c’è sicuramente Aaron Russell: lo schiacciatore alla sua prima stagione in Emilia ha messo a terra ben 149 punti. L’americano si sofferma sulla settimana trascorsa dai biancorossi per preparare al meglio la sfida in programma:

“Durante la partita con Monza abbiamo sofferto un po’ in difesa e nelle palle alte, in questi giorni in allenamento abbiamo cercato di lavorare tanto su questi aspetti e abbiamo tanta voglia di riscattarci subito. Dobbiamo guardare avanti, migliorarci e continuare il nostro percorso per salire la classifica”.

A proposito dei prossimi avversari Russell sa bene che Milano, nonostante abbiamo cambiato diversi elementi nel corso dell’estate, ha allestito un roster di tutto rispetto con un gran potenziale e lo dimostra la posizione attualmente occupata in classifica:

“Affrontiamo Milano, una squadra formata da giocatori forti in attacco e che sanno giocare molto bene anche in difesa; a muro hanno giocatori alti come Piano. Dovremo pensare di tenere bene sulla loro battuta e giocare bene i nostri palloni”.

Terzi in classifica e scesi in campo solo una volta nelle ultime quattro giornate in calendario, i padroni di casa dell’Allianz Milano tornano di nuovo in campo dopo lo stop della scorsa giornata. I meneghini nell’ultima gara disputata, valida per il nono turno, hanno centrato una vittoria esterna al tie break nel quartier generale di Padova. In attesa di recuperare le sfide con Perugia e Trento Milano vuole scendere in campo per aumentare ulteriormente la distanza dai propri avversari. Coach Piazza ha a disposizione un roster rinnovato rispetto a quello della passata stagione ma di tutto rispetto, potendo contare tra gli altri sulla potenza di Maar, sui colpi di Patry, sulla bravura di Ishikawa ben diretti da Sbertoli in regia.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 1 (1 successo Milano)

EX: Trevor Clevenot a Milano nel biennio 2018-2019, Fabio Fanuli a Milano nel 2017/18, Marco Izzo a Milano nel biennio 2018-2019, Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Trevor Clevenot – 4 battute vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Yuki Ishikawa – 4 battute vincenti ai 100, Matteo Piano – 1 ace ai 100, Riccardo Sbertoli – 1 muro vincente ai 100 (Allianz Milano), Trevor Clevenot – 1 punto ai 1600 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)