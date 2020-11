Gragnano, 103 persone in quarantena “Ripartito il sevizio di spesa a domicilio”

È ripartito nel Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) il servizio di aiuto alle persone in quarantena fiduciaria o colpite dal covid.

“Come già accaduto nei primi mesi dell’emergenza sanitaria – spiega il sindaco Patrizia Calza -, chi sarà impossibilitato a procurarsi personalmente i generi alimentari o i medicinali perché costretto in casa o perché anziano o disabile, potrà chiedere aiuto telefonando al numero 0523 788760 e ricevere così a domicilio quanto necessario. Saranno i collaboratori dei Servizi Sociali del Comune che si faranno carico di consegnare agli interessati quanto richiesto”.

“Le persone in quarantena a Gragnano attualmente sono 103 – aggiunge il primo cittadino -. Il numero è molto variabile perché quando si individua una positività nella scuola, come appunto ora, il numero delle persone che devono osservare la quarantena fiduciaria aumenta ovviamente in modo significativo. In ogni caso ormai da diverso tempo il numero si mantiene intorno oltre ai 50. Inoltre, va considerato il numero degli anziani e in genere dei malati cronici che comunque devono essere molto attenti ed osservare scrupolosamente le norme di precauzione”.

“Attraverso i contatti telefonici con diversi cittadini in quarantena – informa Calza -, molti mi hanno assicurato di essere autonomi grazie all’aiuto di familiari, parenti o amici, ma è bene comunque che si sappia che chiunque dovesse trovarsi in difficoltà non deve esitare a chiamare in Comune”.

“Si ricorda altresì che chi avesse bisogno della autocertificazione per spostamenti fuori Comune – precisa -, può scaricarla dal sito del Comune o ritirarne copia all’ingresso del Municipio”.