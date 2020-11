Gragnano, modifiche agli orari della biblioteca: due mattine in più, stop agli ingressi serali

Gragnano, a novembre e dicembre stabilite modifiche agli orari della biblioteca comunale.

“In questi due mesi – informano i responsabili della struttura – l’orario serale sarà sospeso a scopo precauzionale, dato che non sappiamo al momento né l’evolversi della situazione covid né le future possibili decisioni ministeriali in termine di eventuali coprifuochi o limitazioni alla mobilità. Abbiamo però pensato di aggiungere due mattine, e precisamente il lunedì e il giovedì, in modo da garantire comunque lo stesso numero di ore di apertura”.

I nuovi orari della biblioteca, con i cambiamenti in grassetto, in vigore fino a fine anno sono quindi questi:

Lunedì 10-12

Martedì 15-19

Mercoledì 9.30-12.30

Giovedì 10-12 e 15-18

Venerdì 9.30-12.30

Sabato 10-12