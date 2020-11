“Natale, anche in questo anno difficile, arriva con tutto il suo carico di emozioni, tradizioni e valori e vogliamo dare una mano a viverlo come nei tempi belli”.

Così su facebook la lista civica “Per Gragnano solidarietà e sviluppo – Con Patrizia Calza sindaco” annuncia le operazioni di allestimento, da parte del personale del Comune, dell’albero di Natale nel paese di Gragnano (Piacenza).

“Ringraziamo i privati che, come ogni anno, hanno donato l’albero che per le dimensioni e lo stato rischiava di costituire una situazione di pericolo” si legge nel post.

A breve sarà attivata l’illuminazione. “Molti avranno il cuore triste e amareggiato da dolori e preoccupazioni ma desideriamo rispettare le tradizioni soprattutto per i nostri bambini: che abbiano un ricordo dolce e luminoso anche del Natale 2020 – continua il post social -. Ci auguriamo ovviamente che sia anche un Santo Natale di solidarietà, di pace e di vicinanza a chi è in difficoltà. Perché il suo messaggio universale sia appunto per tutti. E per chi è alla ricerca di un dono da fare – conclude la lista del sindaco Calza – ricordiamoci del commercio locale, delle fatiche di tanti nostri amici commercianti in questo anno di pandemia, di quanto è triste una serranda chiusa e di quanta allegria crea una vetrina accesa”.