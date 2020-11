Guida Michelin, confermata la stella a “La Palta” e al “Nido del Picchio”

Anche nel 2020 non cambia la “quota” dei ristoranti piacentini inseriti nella Guida Michelin: a seguito della cerimonia andata in scena nella mattinata del 25 novembre, condotta da Petra Loreggian con la partecipazione di Federica Pellegrini, è stata infatti confermata una stella a “La Palta” di Bilegno, situata a Borgonovo Valtidone, con in cucina la chef Isa Mazzocchi, e al “Nido del Picchio” di Carpaneto Piacentino, con lo chef Daniele Repetti.

Tre invece i Bib Gourmand, ovvero la selezione di ristoranti che propongono menù con il miglior rapporto qualità prezzo, piacentini inseriti nella famosa guida. Anche in questo caso solo conferme: come l’anno scorso si tratta infatti dell’Antica Trattoria Cattivelli di Monticelli, della Locanda Cacciatori di Pontedellolio e del Caffè Grande di Rivergaro.

Per il resto, la 66esima edizione della Guida Michelin Italia, fa registrare 29 novità stellate: nello specifico ci sono 3 new entry 2 stelle e 26 novità 1 stella, per un totale di 371 ristoranti stellati.

Confermati tutti gli 11 tre stelle.

Novità assoluta della “bibbia gastronomica” il pittogramma dedicato alla sostenibilità – la stella verde – assegnato agli chef che promuovono una cucina più sostenibile.