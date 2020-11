I carabinieri di Bobbio sfondano la porta e salvano una donna

Carabinieri sfondano la porta e salvano una donna.

I militari del Radiomobile di Bobbio alle prime ore del mattino hanno sfondato la porta della sua abitazione e hanno trovato la donna, da poco rimasta vedova, in stato di incoscienza dopo aver bevuto molto alcol e ingerito una dose massiccia di pastiglie. Trasportata d’urgenza dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Piacenza, ora sembra sia fuori pericolo. A chiamare il 112, giovedì notte, è stata una vicina di casa: poco prima la donna le aveva citofonato e si era presentata in canottiera riferendole frasi sconnesse. La vicina era riuscita a calmarla e ad accompagnarla in casa, ma non sentendosi tranquilla aveva segnalato l’accaduto.

I militari dell’Arma sono giunti sul posto e, per un po’ di tempo, hanno provato a suonare il campanello senza ricevere risposta. Hanno quindi deciso, dopo aver contattato la figlia della donna, di sfondare la porta e di entrare in casa, trovando la signora riversa sul pavimento della camera da letto: di fianco a lei un’intera scatola di medicinali vuota. Hanno quindi subito avvertito il 118 che ha inviato un’ambulanza: trasportata d’urgenza in ospedale a Piacenza, la donna è stata subito sottoposta alla terapia più idonea.