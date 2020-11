I commercianti fanno squadra per salvare il Natale “Potenziamo l’online contro i colossi dell’e-commerce”

Un’iniziativa “salva-Natale”. Così è stato definito il progetto di promozione e rafforzamento del commercio locale di Piacenza, presentato nella mattinata del 27 novembre dal Comune di Piacenza insieme ad alcune associazioni di categoria della città.

Alla base un lavoro sinergico di Cna, Unione Commercianti e Confesercenti, che – raccogliendo le istanze dei propri associati – hanno deciso di scendere in campo con un piano di rilancio in un momento particolarmente difficile. Sul piatto sono stati messi quasi 70mila euro – 20mila dal Comune e 48mila dalla Camera di Commercio – che verranno impiegati, a partire da inizio dicembre, per una massiccia campagna di comunicazione a favore dei negozianti piacentini, oltre che per il potenziamento del già esistente portale “CompraPiacenza.it“. Una “vetrina” online dove i commercianti, in maniera completamente gratuita, possono esporre i propri prodotti e che, a breve, darà anche la possibilità ai consumatori di usufruire del servizio di take-away o di organizzarsi per la consegna a casa. Un ulteriore step ci sarà nel 2021, con l’attivazione – per i commercianti interessati – di un canale di “Whatsapp Business”, una applicazione che consente di promuovere la propria attività, mantenendo una relazione costante coi clienti.

“Si tratta di un progetto di cui sono fiero – ha commentato l’assessore al Commercio Stefano Cavalli -: un modo per contrastare, in modo costruttivo, i grandi colossi dell’ e-commerce”. “Abbiamo agito a tempo di record – ha detto Filippo Cella, presidente della Camera di Commercio -, perchè il periodo lo richiedeva: si tratta di un’iniziativa che vuole dare linfa immediata al mondo del commercio, già dal mese di dicembre. Il sistema economico piacentino sta dimostrando una grande capacità di resilienza – ha aggiunto – senza mai alzare i toni, rimboccandosi le maniche e cercando soluzioni alternative”. “Le imprese oggi sono sconfortate, noi dobbiamo prenderle per mano e guidarle fuori da questa emergenza – ha sottolineato Enrica Gambazza di Cna Piacena -. Ciò che è importante, è che questo è uno strumento che rimarrà nel tempo, di cui le aziende potranno usufruire anche nei prossimi anni”. “L’integrazione tra online e offline – ha aggiunto Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio – è la chiave con cui le piccole realtà possono contrastare i grandi colossi delle vendite sul web”.