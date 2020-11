I giocatori della Bakery e l’équipe di Oncologia protagonisti di un calendario solidale

Per un 2021 di speranza e fiducia è stato realizzato il “calendario solidale”.

Con un insieme di scatti i professionisti dell’Oncologia e gli atleti della Bakery Basket, attraverso un simpatico scambio di ruoli, hanno voluto comunicare l’importanza di fare squadra e di rimanere uniti in un momento così difficile per la nostra comunità. Obiettivo comune nella realizzazione del calendario è quello di sostenere una raccolta fondi a sfondo benefico a favore della ricerca clinico assistenziale.

In quest’anno così difficile, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale, l’oncologia di Piacenza e la Bakery Basket hanno pensato di unirsi in quanto accumunati da importanti valori: “Promuoviamo la cultura della salute ed il rispetto delle regole” è il messaggio che si vuole lanciare con questa bella iniziativa. Venerdì 4 dicembre alle ore 16 si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto, in diretta sui canali social e YouTube della Bakery Basket, con la partecipazione del Prof. Luigi Cavanna, Primario dell’oncologia di Piacenza, e il Presidente della Bakery Basket Marco Beccari. I calendari potranno essere acquistati oltre che sul sito ufficiale della società www.bakerybasket.it anche in tutti i Bakery Point indicati:

⁃ CENTRO COMMERCIALE BEL PO

⁃ SPACCIO AMENDOLARA

via Dante Alighieri 72 – Via Manfredi 130 – Via XXIV Maggio 84

⁃ CERVINI TARGHE via Trento 18

⁃ SPACCIO SERAFINI Strada Agazzana 59 – via Calzolai 14

– LIBRERIA FAHRENHEIT via Legnano 4

⁃ CODE 7.4 via Veneto 96

⁃ JOLLY SPORT via Trebbia 36

⁃ MAX MOTO via Primo Maggio 85

⁃ PLAY TIME via Gobbetti 31