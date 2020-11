“I Luoghi del Cuore”, nella top 3 (parziale) in Regione c’è la Rocca Pallavicino di Monticelli

“I Luoghi del Cuore”, nella top 3 (parziale) regionale della decima edizione del censimento nazionale promosso dal “Fai – Fondo Ambiente Italiano” sui luoghi italiani “da non dimenticare” c’è anche Piacenza: con 2382 voti, la Rocca Pallavicino Casali a Monticelli d’Ongina è infatti attualmente al terzo posto in Emilia Romagna, dietro il Giardino degli Angeli (Castel San Pietro Terme) e l’Antico Stabilimento termale di Porretta Terme, entrambi in provincia di Bologna.

Il termine dell’iniziativa è fissato tra poco più di un mese, mentre la classifica definitiva verrà comunicata entro la metà di marzo 2021. Fino al 15 dicembre 2020 – informa il Fai – sarà infatti “possibile votare i propri luoghi più amati e contribuire così a tutelarli, farli conoscere o salvarli da degrado e abbandono: un gesto semplice e concreto per far bene all’Italia e partecipare alla cura e alla valorizzazione del suo patrimonio artistico, culturale e ambientale, in un anno in cui a causa delle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria abbiamo sentito la sua mancanza e il bisogno del benessere che esso ci regala”.

La Rocca Pallavicino Casali, imponente edificio di difesa che sorge su una preesistente struttura del XIII secolo, venne fatta realizzare per volontà di Rolando Magnifico Pallavicino, signore di Monticelli, agli inizi del XV secolo. È stata definita “una delle più imponenti opere difensive di pianura esistenti nel piacentino” ed è da sempre riconosciuta come simbolo della comunità monticellese. Attualmente versa in uno stato di degrado e presenta importanti problemi di staticità che non ne rendono possibile la piena fruibilità. Il comitato “Salviamo la Rocca Pallavicino Casali”, composto da volontari del FAI locale, ha avviato una campagna di valorizzazione del proprio territorio partendo dalla promozione, attraverso la partecipazione al censimento “I Luoghi del Cuore”, del grande valore identitario della Rocca.

Per maggiori info sull’iniziativa: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo