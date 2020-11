“I luoghi di cultura sono sicuri” Manifestazione dei lavoratori dello spettacolo a Barriera Genova

Anche a Piacenza – come in tutta Italia – scendono in piazza i lavoratori dello spettacolo: sabato 7 novembre (ore 15:30) è infatti previsto un presidio a Barriera Genova.

“Come lavoratrici e lavoratori del settore – si legge in una nota -, sentiamo l’esigenza di scendere in piazza e manifestare la nostra sofferenza per le attuali misure decise dal governo che vanno a penalizzare e colpire duramente le vite di tutti noi. Nonostante la messa a norma dei locali e il bassissimo numero di contagi avvenuti nel nostro ramo (quasi nullo), ci troviamo oggi nell’impossibilità di proseguire il nostro lavoro, fermo ormai da oltre sei mesi. I teatri, i cinema, i luoghi di cultura sono luoghi sicuri, mentre sicura non è la vita degli “invisibili”: precari, intermittenti, artisti, “tecnici a giornata”, piccoli imprenditori fornitori di service, ed in generale tutte le maestranze impiegate nel settore, le cui esistenze sono ora più che mai al limite della sopravvivenza”.

“In questi mesi le istituzioni avrebbero potuto intervenire con investimenti corposi nella sistemazione dell’edilizia scolastica, nel potenziamento del trasporto pubblico, con il rinforzo degli ammortizzatori sociali: nulla di tutto questo, dal livello comunale a quello governativo, è stato fatto. Ora, in conseguenza a ciò, l’intera società risente delle misure che si rendono necessarie. Crediamo sia giunto il tempo che a pagare sia chi ha creato queste condizioni, e non come sempre gli ultimi anelli della catena”.

“In queste settimane – continuano le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo – siamo rimasti positivamente colpiti dalla sentita testimonianza che gli operai della logistica e le operatrici sanitarie hanno portato in piazza a Piacenza il 24 ottobre e crediamo sia il caso di fare altrettanto connettendo i segmenti di resistenza dal basso all’inequità di queste misure che colpiscono nel mucchio penalizzando le fasce deboli”. “Per questo – conclude la nota -, rinnoviamo il nostro invito a tutte le colleghe e colleghi e alla cittadinanza ad essere in piazza con noi sabato 7 novembre alle ore 15:30 a Barriera Genova”.