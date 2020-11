Il 25 novembre di Calendasco, una panchina rossa e libri per promuovere la parità di genere

Una panchina rossa nel giardino della Laminati Cavanna SpA, impresa del settore del packacing che ha sede nella zona industriale di Calendasco (Piacenza). E’ stata posizionata in questi giorni da Anna Paola Cavanna, titolare dell’azienda, insieme al sindaco Filippo Zangrandi.

Sarà il simbolo del posto occupato nel mondo da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza. La prima di tante panchine rosse che l’Amministrazione comunale nei prossimi anni intende posizionare nei vari centri abitati del territorio. L’iniziativa è stata promossa in vista del 25 novembre, dal 1981 la data per celebrare la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. L’obiettivo è “testimoniare l’impegno sul tema universale della violazione dei diritti delle donne, che ancora nel terzo millennio causa un numero impressionante di vittime, impedisce lo sviluppo sociale nelle aree del mondo più disagiate e frena il progresso verso la parità di genere. Risulta quindi fondamentale agire con azioni di prevenzione: raggiungere l’uguaglianza di genere è la via per prevenire i conflitti e gli alti tassi di violenza contro le donne. La vera prevenzione si costruisce con la cultura, a partire dalle giovani generazioni”.

Per questo la biblioteca comunale di Calendasco ha predisposto una vasta rassegna di libri dedicati al tema. Il link con titoli e le presentazioni dei volumi è disponibile all’indirizzo: https://tinyurl.com/y4vyzjey. Per prendere i libri in prestito, è possibile richiederli telefonando allo 0523 771107 il lunedì dalle 9 alle 12; il giovedì dalle 14,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 9 alle 12, oppure scrivendo una mail a biblioteca.calendasco@sintranet.it.

I volumi potranno essere consegnati a domicilio o ritirati in Municipio al lunedì dalle 10 alle 13 e al giovedì dalle 14,30 alle 18,30.