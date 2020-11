Il 29 novembre ultimo appuntamento con la domenica ecologica del 2020

Domenica 29 novembre, nuovo appuntamento della stagione con la giornata ecologica che, nell’ambito del Piano aria integrato regionale, riproporrà le limitazioni al traffico già in vigore dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8.30 alle 18.30. Sarà quindi vietata la circolazione agli autoveicoli e ai mezzi commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1, alle categorie diesel sino alla Euro 3 compresa, ai ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro.

La prossima sarà l’ultima “domenica ecologica” dell’anno in corso. E’ inoltre da sottolineare che, da lunedì 11 gennaio 2021, il ventaglio delle categorie di veicoli soggette a limitazioni programmate sarà più ampio. Infatti, ad essere ricompresi in tali limitazioni saranno anche i veicoli a benzina Euro 2, diesel Euro 4, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1 e ciclomotori e motocicli a due tempi Euro 1. Oltre a tali categorie, le limitazioni in occasione di situazione emergenziale (sforamenti continuativi per almeno tre giorni di Pm10) riguarderanno anche i veicoli diesel Euro 5.

Tutti i dettagli relativi ai provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, le deroghe per i mezzi a ridotto impatto ambientale o funzioni di servizio e le vie sempre percorribili, sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page.