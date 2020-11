“Il Comune di Rivergaro ha ancora intenzione di realizzare la rotonda “del Pereto”?”

“L’amministrazione comunale di Rivergaro ha ancora intenzione di realizzare la rotonda “del Pereto” tra la Statale 45 e la provinciale 28?”

A chiederlo con una interrogazione i consiglieri comunali del gruppo “Noi per Rivergaro” Marina Romanini, Giampaolo Maloberti, Michele Maschi, Ivano Zangrandi. “Durante lo svolgimento della Commissione Viabilità ed Urbanistica di sabato 14 novembre – scrivono – il consigliere Alberto Zecca ha chiaramente espresso la sua contrarietà alla realizzazione della rotonda e il Sindaco Andrea Albasi, presente alla commissione, ha affermato di condividere pienamente il pensiero del consigliere Zecca”.

Nel testo si ricorda che “il Sindaco, in risposta alla interpellanza presentata dal Consigliere Zangrandi (protocollata il 20 giugno 2019), valutando la pericolosità dell’incrocio propose di valutare la realizzazione della rotonda in Commissione Viabilità ed Urbanistica”. Commissione – viene spiegato – che diede mandato al presidente Giampaolo Maloberti di incontrare il responsabile del Servizio Viabilità della Provincia, ingegner Marenghi e il consigliere delegato alla viabilità Bursi: “Dall’incontro è emersa la fattibilità tecnica dell’opera, nonostante il parere tecnico negativo espresso dal responsabile del servizio di viabilità comunale, geometra Celso Capucciati, letto dal Sindaco in fase di discussione della interpellanza. Nello stesso incontro si è convenuto sulla necessità della sua realizzazione considerato l’elevato numero di incidenti, purtroppo anche mortali, avvenuti nel corso degli anni”.

“L’Ente Provincia – osservano i consiglieri – proprietaria della S.P 28 ha deliberato di finanziare la realizzazione della rotonda del Pereto inserendola nel programma quadriennale delle opere pubbliche per un importo pari a 490mila euro; di conseguenza, un eventuale ripensamento dell’Amministrazione relativamente alla realizzazione dell’opera avrebbe ripercussioni sul bilancio e sulla programmazione dell’ente”. Viene quindi chiesto all’amministrazione comunale “se alle luce delle affermazioni del Consigliere Zecca e della condivisione delle stesse da parte del Sindaco considera ancora la Rotonda del Pereto opera da realizzare o se invece ritiene opportuno abbandonarla per adottare il progetto illustrato dal Consigliere Zecca, ovvero la costruzione di una rotonda in località Diara e con la chiusura di tutti gli accessi sulla S.S 45 fino all’ incrocio della Bellaria”.

E ancora “se alla luce delle affermazioni del Consigliere Zecca, il progetto contenuto nella mozione del 9 agosto 2019, con voto unanime del Consiglio Comunale il successivo 24 settembre, nella quale viene ribadita la priorità della realizzazione della Rotonda del Pereto, a firma congiunta di tutti i consiglieri del gruppo Noi per Rivergaro, definito “Nuovo tratto stradale Pieve-S.S 45 Ancarano” che prevede la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’intersezione per Ancarano Sopra, l’allargamento parziale della strada comunale dalla S.S 45 fino alla Casa di Riposo Gasparini e di un nuovo tratto di collegamento della stessa alla S.P 28, è ancora attuale”.