Il consiglio comunale si sposta nell’ex Carmine ma rimane chiuso al pubblico

Dopo le polemiche a seguito dell’ultima seduta convocata in modalità mista (con parte dei consiglieri presenti in Municipio e parte collegata in streaming), il consiglio comunale di Piacenza si sposta per la seduta di lunedì 16 novembre (inizio ore 15) nella cornice della ex chiesa del Carmine, sede del Laboratorio Aperto di Piacenza.

Convocata in presenza – fa sapere il Comune -, l’assemblea consiliare sarà aperta alla partecipazione dei giornalisti ma non potrà ammettere – per ragioni di sicurezza legate al rispetto delle normative anti Covid – l’accesso del pubblico, che potrà seguire come sempre l’incontro in diretta streaming sul sito www.comune.piacenza.it.