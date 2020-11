Il covid e la Cina, a Morfasso Tv ospite il giornalista Lotfi Mekedem

Coronavirus, Cina e gestione della pandemia. Sabato 7 novembre, ore 15, su Morfasso Tv andrà in onda un focus con il giornalista del “Cina Media Group” Lotfi Mekedem.

“In questi giorni di allarme per la situazione della pandemia nel nostro Paese ed in tutto il mondo – spiegano i referenti della web tv locale -, ci si interroga su come la Cina sia riuscita a gestire efficacemente e contenere il contagio, al contrario del resto del pianeta. Morfasso Tv ha in programma uno speciale in diretta esclusiva con il collegamento con Lotfi Mekedem, giornalista del “Cina Media Group” (che comprende anche la TV di Stato cinese) per raccontare la situazione cinese e le iniziative che sono state messe in atto per raggiungere un risultato così invidiabile. Capiremo qualcosa in più anche sulla genesi del virus – spiegano da Morfasso Tv – e sulla questione della puntualità del Paese nel dare informazioni relative alla pandemia. Mekedem ha lavorato anche in Italia con RAI e Mediaset e non è la prima volta che offre il suo prezioso contributo alla web TV piacentina. L’appuntamento è per sabato 7 novembre alle 15 (le 22 a Pechino) e gli ascoltatori di Morfasso TV potranno porre domande”.