Il piacentino Manuel Casella torna in tv con “Ok, la casa è giusta”

Tre immobili, due coppie, una sfida all’ultimo prezzo: sono questi gli ingredienti di “Ok, la casa è giusta”, dal 12 novembre ogni giovedì sera alle 21 e 20 su HGTV – Home & Garden Tv (Canale 56, poi disponibile anche su Dplay, App Store o Google Play), condotto da Manuel Casella.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il design e l’arredamento: le coppie in gara dovranno valutare 3 immobili proposti, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie. Vince, appunto, chi più si avvina al prezzo di vendita.

Casella, ex modello e personaggio televisivo originario di Piacenza, mette a disposizione dei concorrenti le sue competenze da interior designer.

Archiviate le sue esperienze in tv all’Isola dei Famosi e del mondo del gossip (all’inizio degli anni 2000 fu il fidanzato di Amanda Lear), Casella ha fondato Hab Studio, società con la quale segue i clienti in ogni fase dall’acquisto alla ristrutturazione di una casa.

“E’ sempre stato il mio pallino – ha racconta Casella in occasione del lancio del programma -. A 16 anni leggevo gli annunci di vendita, prendevo appuntamento e poi mi presentavo dicendo che mio padre aveva avuto un contrattempo e non era potuto venire. Amo entrare in nuovi spazi, immaginare come potranno essere, chi potrà viverli”.