Il Ritratto di signora di Klimt ha lasciato il caveau della Banca di Piacenza, domani l’inaugurazione in streaming

Il Ritratto di signora di Gustav Klimt ha lasciato il caveau della Banca di Piacenza ed è stato portato alla Galleria Ricci Oddi per essere collocato nella speciale teca fatta appositamente costruire grazie al contributo dell’Istituto di credito locale e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Nel frattempo, l’Ecce Homo di Antonello da Messina è arrivato ieri, giovedì, sempre al caveau alla Banca, per essere poi spostato a Palazzo Galli. Entrambe le opere – le più importanti che ha Piacenza – sono così pronte per l’inaugurazione in diretta streaming di domani, sabato 28 novembre: l’esposizione del Klimt alla Ricci Oddi, alle 11 (sul canale YouTube della Galleria) e l’Ostensione dell’Ecce Homo nel Salone dei depositanti, alle 16,30 (sul sito della Banca, www.bancadipiacenza.it). Il Ritratto di signora era giunto nei locali blindati di via Mazzini il primo giugno scorso, dopo il dissequestro dell’Autorità giudiziaria e la disponibilità della Banca ad ospitarlo in attesa del suo definitivo ritorno in via San Siro.

Alla presenza del presidente della Galleria Massimo Ferrari – il dipinto è stato tolto, dal personale della ditta specializzata in trasporti d’arte Laiguigli, dalla cassa dove era riposto ed esaminato dal restauratore Giuseppe De Paolis, che ne ha verificato l’ottimo stato di conservazione. Servizio di sicurezza garantito da Metronotte Piacenza.