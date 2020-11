Il sindaco scrive a Bonaccini “Rinviare le elezioni del Consorzio di Bonifica”

“Rinviare le elezioni del Consorzio di Bonifica”. Anche il Comune di Piacenza si muove, inviando una lettera al presidente della Regione Stefano Bonaccini, per chiedere lo spostamento dell’appuntamento per il rinnovo degli organi del Consorzio in programma il 13 e 14 dicembre.

“In ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia nella nostra Regione – scrive il sindaco Patrizia Barbieri -, è stata assunta dal Ministro della Salute l’ordinanza del 13 novembre 2020: le prescrizioni nella stessa contenute in vigore fino al 3 dicembre 2020, con le limitazioni – ad esempio degli spostamenti dei cittadini da Comune a Comune della stessa provincia, interferiscono pesantemente, quando non in modo preclusivo, sul corretto svolgimento del procedimento elettorale sia per quanto riguarda la sottoscrizione da parte dei consorziati delle liste elettorali, sia per quanto riguarda la correlata attività di proselitismo. Da ultimo, ma non certo per importanza, non paiono sussistere le condizioni per un esercizio del diritto di voto in condizione di massima sicurezza sotto il profilo sanitario”.

“Alla luce di quanto evidenziato – conclude – sono a chiederti nella veste non solo di Sindaco e Presidente della Provincia di Piacenza, ma anche di autorita sanitaria locale, di valutare il possibile rinvio a data da destinarsi della consultazione elettorale, come per altro disposto dal Governo per quanto riguarda ad esempio l’elezione dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali”.