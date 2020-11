In arrivo una trentina di giovani carabinieri, “Piacenza più sicura: potenziati i servizi di prevenzione e controllo”

Sono una trentina i nuovi militari dell’Arma a disposizione del Comando Provinciale di Piacenza, giunti a rinforzare le fila dei carabinieri in provincia. Da pochi giorni sono già in servizio presso le varie Stazioni presenti sul territorio.

I giovani carabinieri hanno seguito un intenso percorso formativo comune di base e proseguito poi attraverso un ulteriore percorso di specializzazione, diverso per ciascuno di loro a seconda dell’organizzazione di successiva destinazione. Tutti sono stati formati nelle scuole dell’Arma dei Carabinieri. “I reparti nei quali i nuovi carabinieri andranno a svolgere la loro missione – che spazia dal compito di far fronte alle generiche esigenze di sicurezza fino a quella di rinforzare i presidi dell’Arma nelle valli piacentine, nell’ottica di incrementare l’attività di prevenzione, di controllo del territorio e di polizia di prossimità – sono stati scelti privilegiando soprattutto le aree dove l’Arma è l’unico presidio di polizia – fa sapere il comando provinciale -, senza tralasciare comunque la città, per poter così incrementare la presenza sul territorio e dare immediate risposte alla legittima esigenza di sicurezza e serenità di cittadini”.

I militari assegnati all’organizzazione territoriale contribuiranno ad accrescere i livelli di sicurezza delle comunità della Provincia nelle quali saranno chiamati ad operare, rafforzando l’efficacia della rete dei servizi di prossimità al cittadino, rappresentati dalle Stazioni delle tre Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza di via Beverora.